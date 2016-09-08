Чудо-аппарат продемонстрировал приморский Кулибин

Изобретение, очень похожее на мини-вертолет, продемонстрировал народный умелец на Солдатском озере в Уссурийске. Видео разместил в Сети известный в Приморье блогер Марк Чернослив. Свой пост он назвал: "Солдатские авиалинии".

На видео чудо-аппарат на лыжах и с моторчиком позади кружит по льду озера под восторженные комментарии очевидцев.

По словам местных жителей, у автора данного изобретения есть мечта создать вертолет. Как видим, умелец достаточно продвинулся в своих достижениях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]