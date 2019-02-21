"Надеюсь, в этом пакете бабушка несла анализы": низкий поступок парня обсуждается в Сети

Молодой человек молодой человек забрал пакет с покупками, оставленный пожилой женщиной на табурете в магазине, и скрылся. Как сообщает "Вести: Приморье", инцидент произошел в магазине в районе Сахарного завода в Уссурийске. Видео данного происшествия разместил в своем Инстаграм-паблике Марк Чернослив.

«Добрый вечер, сегодня днём в районе сахарухи в магазине "Белый Лебедь", местный абориген украл у бабушки пакет с чем-то. И убежал»,

- рассказывает очевидец.

Пользователи Сети обрушили гневными комментариями в адрес злоумышленника:

"Украсть у бабушки, как низко", "И это же чей-то внук... позоруха. Стыдоба", "Вряд ли в этом пакете золото-бриллианты", "Самое смешное будет, если он из-за пакета макарон "присядет"", "Здоровый лоб, иди грузчиком и заработай", "Господи, какое позорище!", "Я надеюсь, в этом пакете бабушка несла анализы"...

Видео - Марк Чернослив

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru