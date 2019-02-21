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"Надеюсь, в этом пакете бабушка несла анализы": низкий поступок парня обсуждается в Сети

"Надеюсь, в этом пакете бабушка несла анализы": низкий поступок парня обсуждается в Сети

Источник фото: Марк Чернослив

Молодой человек молодой человек забрал пакет с покупками, оставленный пожилой женщиной на табурете в магазине, и скрылся. Как сообщает "Вести: Приморье", инцидент произошел в магазине в районе Сахарного завода в Уссурийске. Видео данного происшествия разместил в своем Инстаграм-паблике Марк Чернослив.

«Добрый вечер, сегодня днём в районе сахарухи в магазине "Белый Лебедь", местный абориген украл у бабушки пакет с чем-то. И убежал»,
- рассказывает очевидец.

Пользователи Сети обрушили гневными комментариями в адрес злоумышленника:

"Украсть у бабушки, как низко", "И это же чей-то внук... позоруха. Стыдоба", "Вряд ли в этом пакете золото-бриллианты", "Самое смешное будет, если он из-за пакета макарон "присядет"", "Здоровый лоб, иди грузчиком и заработай", "Господи, какое позорище!", "Я надеюсь, в этом пакете бабушка несла анализы"...

 

Видео - Марк Чернослив

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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