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"Нет места живого": автомобилисты вычислили машину, сбившую девушку в Уссурийске

"Нет места живого": автомобилисты вычислили машину, сбившую девушку в Уссурийске

Источник фото: Скрин видео

Автомобиль "Тойота Приус Альфа", который сбил девушку в Уссурийске возле дискаунтера "Радиус", попал на запись видеорегистратора, - сообщает "Вести: Приморье". На кадрах нарушитель, двигаясь на большой скорости, подрезает машину, в которой установлен видеорегистратор. Видео разместил на своем паблике в "Инстаграм" Марк Чернослив.

"Блин интересно, сколько там скорость 😒🥴🥴🥴жесть конечно.. Очень страшно за себя.. Детей...", "Он и меня сегодня подрезал", "Попадался нам как-то на белой альфе невминько синий в щи!", "Привык уже ж..пу подставлять, нет места живого!", - комментируют пользователи Сети.

Напомним, полиция Уссурийска ведет поиск водителя "Тойота Приус Альфа", который сбил девушку-пешехода в Уссурийске на улице Русской. Пострадавшая госпитализирована с тяжелыми травмами.

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев происшествия: возможно у кого-то имеются записи видеорегистраторов. Информацию можно предоставить по телефонам: 8(4234) 32 16 26,  8 924 432 01 54.
Конфиденциальность гарантирована. 

По предварительным данным, автомобиль, участвующий в ДТП, обнаружен полицейскими. Нарушитель скрылся.

 

Видео - Марк Чернослив

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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