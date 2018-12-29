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"За выгоду готовы затоптать, переехать, убить": в Уссурийске автомобиль наехал на женщину

"За выгоду готовы затоптать, переехать, убить": в Уссурийске автомобиль наехал на женщину

Источник фото: Скрин видео

Серьезное ДТП случилось в Уссурийске. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Инстаграм-паблик Марка Чернослива, возле дискаунтера "Радиус" на улице Русской автомобиль наехал на женщину. 

Происшествие вызвало массу откликов в паблике. Одни возмущены тем, что водители лихачат возле жилых домов, не смотря на то, что там гуляют мамочки с детьми... Другие считают, что нужно быть внимательными всем участникам движения, в том числе пешеходам.

"Я так думаю и пешеходам тоже необходимо разуть глаза, отскочить человеку проще, чем машине", - комментирует sinyavskaya_lyubov.

Наиболее жестко высказался photostudio_flashmelani: "Люди, как животные, скидки увидели, и ничего перед собой больше не видят. Готовы затоптать, переехать, убить... За выгоду, только бы успеть... Насколько я знаю, в "Радиусе" сегодня 70% скидки".

 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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