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В Уссурийске ищут водителя "Приуса", который сбил девушку и скрылся с места ДТП

В Уссурийске ищут водителя "Приуса", который сбил девушку и скрылся с места ДТП

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

На территории парковки супермаркета, расположенного  по улице Русской в Уссурийске, водитель автомашины марки "Тойота Приус Альфа" при движении задним ходом совершил наезд на пешехода, после чего совершил столкновение с автомашиной "Тойта Рав4"и скрылся с места происшествия, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УВД России по г. Уссурийску. 

В результате наезда 26-летняя девушка-пешеход получила травмы и госпитализирована в лечебное учреждение с диагнозом «закрытый перелом грудной клетки».

В настоящее время устанавливается  личность водителя, скрывшегося  с места ДТП. 

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев происшествия: возможно у кого-то имеются записи видеорегистраторов. Информацию можно предоставить по телефонам: 8(4234) 32 16 26,  8 924 432 01 54.

Конфиденциальность гарантирована. 
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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