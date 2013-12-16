В Уссурийске ищут водителя "Приуса", который сбил девушку и скрылся с места ДТП
На территории парковки супермаркета, расположенного по улице Русской в Уссурийске, водитель автомашины марки "Тойота Приус Альфа" при движении задним ходом совершил наезд на пешехода, после чего совершил столкновение с автомашиной "Тойта Рав4"и скрылся с места происшествия, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УВД России по г. Уссурийску.
В результате наезда 26-летняя девушка-пешеход получила травмы и госпитализирована в лечебное учреждение с диагнозом «закрытый перелом грудной клетки».
В настоящее время устанавливается личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев происшествия: возможно у кого-то имеются записи видеорегистраторов. Информацию можно предоставить по телефонам: 8(4234) 32 16 26, 8 924 432 01 54.
Конфиденциальность гарантирована.
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