Водитель, сбивший девушку в Уссурийске, пытается угрожать известному блогеру

Водитель, сбивший девушку на арендованном автомобиле и скрывшемся с места ДТП в Уссурийске, теперь посылает угрозы известному приморскому блогеру, который разместил в своем паблике фото нарушителя. Мужчина требует, чтобы его фото убрали с Инстаграм-странички.

"Я вам вроде бы писал, чтобы в Инстаграме этого фото не было с моим лицом даже в профиле. Вы дальше начинаете выкладывать... Во-первых, там ложная информация, что меня поймали. Во-вторых, я вам сказал, что есть явка с повинной. Я вам сказал удалите этот пост, пока я на Вас не подал в суд... Я с тобой где-нибудь в районе вокзала словлюсь...", - данное аудиосообщение было отправлено Марку Черносливу.

Между тем, фото подозреваемого в совершении наезда на девушку в Уссурийске так же, как и сообщение о его задержании размещено на официальном сайте УМВД по Приморскому краю.

Напомним, водитель автомашины марки "Тойота Приус Альфа" при движении задним ходом совершил наезд на пешехода, после чего совершил столкновение с автомашиной "Тойта Рав 4".

С места ДТП водитель "Приуса" скрылся, не оказав помощи пострадавшей. В результате наезда 26-летняя девушка-пешеход получила травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение с диагнозом «закрытый перелом грудной клетки».

Благодаря содействию граждан сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Уссурийску по подозрению в причастности к автопроисшествию задержали и доставили в отдел полиции 30-летнего ранее судимого местного жителя.

Полицейские установили, что гражданин, не имея водительского удостоверения, взял в аренду автомобиль "Тойота Приус Альфа", оформив договор на имя своего приятеля. На территории парковки супермаркета во время маневра водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешехода. Испугавшись ответственности, мужчина скрылся с места автопроисшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль со следами ДТП в нескольких километрах от места происшествия.

В отношении гражданина полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 8000 рублей.

По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей в автопроисшествии. По ее результатам будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Полиция города Уссурийска благодарит редакции средств массовой информации, блогеров и администраторов социальных сетей за информационное сопровождение поисковых мероприятий, а также всех граждан, ставших очевидцами происшествия и откликнувшихся на просьбу полицейских о помощи и предоставивших записи камер видеорегистраторов. Это позволило в максимально сжатые сроки установить личность и задержать подозреваемого.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru