Уроженцы Приморья стали жертвами фирмы "Финансовый брокеръ"
Найдены еще пять жертв орудовавшей в Москве банды лжеброкеров, которые, в общей сложности, обманули своих "клиентов" почти на 18 млн рублей. Ранее было известно о четырех пострадавших от этой финансовой пирамиды, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РЕН ТВ.
По имеющейся информации, 28-летний уроженец Новгородской области и 58-летний уроженец Брянской области несколько лет назад открыли липовую фирму "Финансовый брокеръ". В своем офисе на улице Льва Толстого в столице они гарантировали клиентам высокие проценты за пользование займом. Так, в период с 2016-го по 2018 год они заключили договоры по меньшей мере с 9 жертвами, которые не только не получили обещанных процентов, но и лишились собственных денег.
Среди пострадавших москвичи, а также уроженцы Приморского края, Самары и Казахстана. Аферисты не пожалели даже доверчивого 82-летнего дедушку, который отдал им свои накопления в размере 800 тысяч рублей.
Лжеброкеры были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. В настоящее время преступники находятся под подпиской о невыезде.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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