В массовом ДТП во Владивостоке пострадал 9-летний ребенок. Подробности
Прошедшей ночью на проспекте 100 лет Владивостоку в районе дома №57 водитель автомобиля "Лэнд Крузер Прадо", двигаясь с Молодежной в сторону улицы Русская, не справился с управлением, пересек разделительную полосу и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тремя автомашинами.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомашины "Мазда Демио", ребенок 9 лет. Медики диагностировали ему ушибы и ссадины и направили на амбулаторное лечение.
Водитель, спровоцировавший ДТП, местный житель, 1979 года рождения, при оформлении дорожного происшествия оказывал сопротивление сотрудникам полиции, а также отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Правонарушитель за неповиновение представителю власти доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В отношении водителя внедорожника возбуждены административные материалы по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования) и по ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в суд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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