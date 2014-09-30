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В массовом ДТП во Владивостоке пострадал 9-летний ребенок. Подробности

В массовом ДТП во Владивостоке пострадал 9-летний ребенок. Подробности

Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

Прошедшей ночью на проспекте 100 лет Владивостоку в районе дома №57 водитель автомобиля "Лэнд Крузер Прадо", двигаясь с Молодежной в сторону улицы Русская, не справился с управлением, пересек разделительную полосу и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тремя автомашинами.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомашины "Мазда Демио", ребенок 9 лет. Медики диагностировали ему ушибы и ссадины и направили на амбулаторное лечение. 

Водитель, спровоцировавший ДТП, местный житель, 1979 года рождения, при оформлении дорожного происшествия оказывал сопротивление сотрудникам полиции, а также отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Правонарушитель за неповиновение представителю власти доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении водителя внедорожника возбуждены административные материалы по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования) и по ст. 19.3 Кодекса об административных  правонарушениях Российской Федерации (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в суд.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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