Свора бездомных собак устроила блокаду жителям многоквартирного дома в Приморье
Бездомные собаки пугают жителей многоквартирного дома по улице Калининской, 24 в Арсеньеве, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorye_online.
Как сообщают жители дома, они боятся выходить во двор, где бегает крупная свора собак. Одна из жительниц Арсеньева насчитала в стае 14 "хвостов".
Видео было опубликовано в соцсети, где комментаторы традиционно поделились на два лагеря. Одни предлагают "ловить и отстреливать бездомных собак, пока не случилась беда". Другие напротив предлагают подкармливать бездомных животных и обвиняют людей в безответственности, которая и приводит домашних собак на улицу.
Вид у животных на видео действительно голодный. Однако, агрессии свора не проявляет. О конкретных случаях нападения на людей тоже не сообщается. Также жители не говорят о том, как они пытались решить данную проблему, в какие инстанции обращались.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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