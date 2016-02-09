Судовладелец испугался последствий и выплатил моряку немалую сумму задолженности
Приморская транспортная прокуратура помогла члену экипажа морского судна получить задолженность по заработной плате, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Приморский транспортный прокурор обратился в суд в интересах члена экипажа морского судна, работающего под флагом Тоголезской Республики, с исковыми требованиями к компании-судовладельцу «Нортвест Шип Мэнэджмент ЛТД» о выплате задолженности по заработной плате.
Основанием для вмешательства прокуратуры послужило обращение моряка с жалобой на нарушение работодателем его трудовых прав.
Ответчик, не дожидаясь судебного решения и опасаясь возможности принятия в отношении компании санкций по ограничению выхода судов из российских портов, выплатил моряку положенные денежные средства на общую сумму свыше 3,5 тысяч долларов США.
Всего в 2019 году в результате вмешательства Приморской транспортной прокуратуры фактически погашена задолженность по заработной плате на сумму более 6 млн рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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