Судовладелец испугался последствий и выплатил моряку немалую сумму задолженности

Приморская транспортная прокуратура помогла члену экипажа морского судна получить задолженность по заработной плате, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приморский транспортный прокурор обратился в суд в интересах члена экипажа морского судна, работающего под флагом Тоголезской Республики, с исковыми требованиями к компании-судовладельцу «Нортвест Шип Мэнэджмент ЛТД» о выплате задолженности по заработной плате.

Основанием для вмешательства прокуратуры послужило обращение моряка с жалобой на нарушение работодателем его трудовых прав.

Ответчик, не дожидаясь судебного решения и опасаясь возможности принятия в отношении компании санкций по ограничению выхода судов из российских портов, выплатил моряку положенные денежные средства на общую сумму свыше 3,5 тысяч долларов США.

Всего в 2019 году в результате вмешательства Приморской транспортной прокуратуры фактически погашена задолженность по заработной плате на сумму более 6 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]