Депутаты отклонили законопроект о блокировке электронной почты
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддержал законопроект о блокировке электронной почты тех пользователей, кто распространяет запрещенную информацию, сообщает "Вести: Приморье".
По мнению депутатов, предложенные сенатором Андреем Клишасом поправки, не помогут предотвратить распространение заведомо ложных угроз терактов (на это рассчитывают авторы инициативы), зато могут трактоваться слишком широко и приведут лишь к массовому неисполнению закона.
«Предложенные поправки не помогут предотвратить распространение заведомо ложных угроз терактов», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на заключение депутатов Госдумы.
Одним из минусов они также выделили, что после блокировки пользователь может создать новый аккаунт и продолжить распространять запрещенную информацию.
Отметим, законопроект о блокировке в мессенджерах и e-mail-сервисах пользователей, распространяющих в России запрещенную информацию, был внесен в Госдуму в октябре 2019 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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