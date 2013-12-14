Депутаты отклонили законопроект о блокировке электронной почты

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддержал законопроект о блокировке электронной почты тех пользователей, кто распространяет запрещенную информацию, сообщает "Вести: Приморье".

По мнению депутатов, предложенные сенатором Андреем Клишасом поправки, не помогут предотвратить распространение заведомо ложных угроз терактов (на это рассчитывают авторы инициативы), зато могут трактоваться слишком широко и приведут лишь к массовому неисполнению закона.

«Предложенные поправки не помогут предотвратить распространение заведомо ложных угроз терактов», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на заключение депутатов Госдумы.

Одним из минусов они также выделили, что после блокировки пользователь может создать новый аккаунт и продолжить распространять запрещенную информацию.

Отметим, законопроект о блокировке в мессенджерах и e-mail-сервисах пользователей, распространяющих в России запрещенную информацию, был внесен в Госдуму в октябре 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]