Гол года в КХЛ: невероятный шедевр от форварда «Адмирала»
Нападающий «Адмирала» Никита Коростелев отметился невероятным голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Для 22-летнего нападающего этот гол стал не только первым в сезоне, но и первым в карьере в КХЛ. Смотрим видео.
«Эмоции, конечно, положительные. Очень важная победа. Проигрывали много в последнее время. Эта победа всё перевернёт. Сейчас нужно отдохнуть, подготовиться. Впереди у нас два очень важных матча. Ребята с первого дня меня приняли. После первого матча я говорил, что коллектив очень хороший, и это видно сразу. Ни одного плохого слова сказать не могу. Всё, даст бог, будет хорошо и дальше.
Как отважился на такой гол? Не знаю даже. На рефлексах действовал. Там повезло — проскочила, там повезло — проскочила, а потом уже увидел момент у ворот. Сделать что-то получилось. В конце драка несостоявшаяся была. Мне сбоку показалось, что немного грязно в спину было сыграно. Потом пересмотрел — может, оно того и не стоило. Но за своих надо заступаться», — цитирует Коростелёва пресс-служба приморского клуба.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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