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В Госдуме не договорились об изменении в системе выборов

В Госдуме не договорились об изменении в системе выборов

Лидеры фракций в Госдуме не смогли договориться о снижении уровня муниципального фильтра на выборах глав регионов, сообщает "Вести: Приморье".

По словам главы ЛДПР Владимира Жириновского, договоренность не была достигнута из-за представителей КПРФ и «Справедливой России». «Мы должны были договориться о снижении хотя бы до 5%, но они настаивали на отмене или 3%. Поломали компромиссное решение», — приводит слова депутата «Коммерсант».

По этому вопросу также проводились встречи с президентом России Владимиром Путиным. В Центризбиркоме заявили, что глава государства внимательно отнесся к предложению главы ведомства Эллы Памфиловой снизить муниципальный фильтр. Заседание рабочей группы по этой теме ожидается в конце января.

Отметим, согласно российскому законодательству, сейчас верхняя граница фильтра при сборе подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидатов на выборах глав регионов установлена на уровне 10%.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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