Министр труда рассказал, как увеличится зарплата в этом году

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%, сообщает "Вести: Приморье".

Что касается работников бюджетного сектора экономики, то оплата их труда также продолжит расти, отметил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

"Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе. Растет данный показатель - значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников", - уточнил министр.

Бюджетники вне указов, например, кадровики, юристы, бухгалтеры, инженерно-технические и вспомогательные работники бюджетных учреждений, обслуживающие здания и оборудование, тоже получат прибавку: с 1 октября 2020 года фонд оплаты труда по ним будет проиндексирован на 3%, в 2021 и 2022 годах, также с 1 октября - на 4% ежегодно, добавил он в интервью «РГ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]