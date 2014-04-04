Новостройки в Приморском крае за год подешевели на 16%
2019 год стал периодом беспрецедентного роста цен для рынка новостроек в России. Квадратный метр в новом жилье в целом по стране подорожал почти на 8% за квартал и на 30% за год, отмечают аналитики Авито Недвижимости. Такая годовая динамика стала самой большой за последние четыре года. В Приморском крае по итогам IV квартала 2019 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 7,5% по сравнению с III кварталом 2019 года и на 16% по сравнению с IV кварталом 2018 года. Приморский край – единственный регион России, где стоимость квадратного метра в новостройках снизилась.
По итогам IV квартала 2019 г. цена квадратного метра на первичном рынке жилья в целом по России составила 67,5 тыс. руб. За год она выросла на 30%, в сравнении с III кварталом 2019 года - на 7,9%2.
По сравнению с IV кварталом 2018 года стоимость квадратного метра в новостройках подорожала во всех крупнейших субъектах федерации, которые рассматривались в рамках исследования, за исключением Приморского края, где она снизилась на 16%. За год цены сильнее всего выросли в Московской области (+16,4%), Иркутской (+16,1%) и Ленинградской областях (+15,8%). Сразу за тройкой лидеров следует Новосибирская область, где стоимость квадратного метра также существенно изменилась — на 14,9%. Наиболее стабильными цены остались в Камчатском крае и в Башкортостане, здесь рост стоимости квадратного метра не превысил 1,5%.
Однако за квартал некоторые регионы показали отрицательную динамику цен. Самое большое снижение зафиксировано в уже упомянутых Камчатском крае (-8,4%) и Приморье (-7,5% за квартал). В Саратовской, Новосибирской и Ленинградской областях цены также снизились, но незначительно — в среднем на 0,7% в каждой.
В Приморском крае цена квадратного метра на первичном рынке жилья в IV квартале 2019 г. составила 57 тыс. рублей. За год она снизилась на 16%, а по сравнению с III кварталом 2019 года – на 7,5%.
В двух крупнейших мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге — цены квадратного метра за год поднялись на 16,5% и 7,4%, почти до 188 тыс. руб. и 107 тыс. руб. соответственно. По сравнению с III кварталом 2019 года рост цен в Москве составил 7,6%, а в Санкт-Петербурге – 2,7%. Московская и Ленинградская области возглавляют список регионов с самой высокой стоимостью квадратного метра новостроек: в Московской области она составила 94 тыс. руб., а в Ленинградской – почти 81 тыс. руб.
Рейтинг крупнейших субъектов федерации по стоимости квадратного метра в новостройках, IV квартал 2019:
|
№
|
Регион
|
Медианная цена кв. м., рублей
|
Изменение за год
|
Изменение за квартал
|
1
|
Саратовская область
|
31 021
|
+3,4%
|
-0,7%
|
2
|
Челябинская область
|
35 812
|
+2,7%
|
+0,7%
|
3
|
Омская область
|
40 484
|
+3,9%
|
+0,6%
|
4
|
Волгоградская область
|
45 000
|
+5,2%
|
+2,1%
|
5
|
Воронежская область
|
46 661
|
+8,7%
|
+3,1%
|
6
|
Ростовская область
|
47 898
|
+5,4%
|
+3,0%
|
7
|
Алтайский край
|
48 104
|
+8,7%
|
+2,3%
|
8
|
Самарская область
|
48 149
|
+3,9%
|
0%
|
9
|
Калининградская область
|
50 865
|
+6,0%
|
+2,9%
|
10
|
Карелия
|
52 329
|
+3,9%
|
+0,6%
|
11
|
Иркутская область
|
53 014
|
+16,1%
|
+5,1%
|
12
|
Красноярский край
|
53 184
|
+5,2%
|
+3,4%
|
13
|
Краснодарский край
|
56 504
|
+10,3%
|
+2,7%
|
14
|
Приморский край
|
56 824
|
-16,0%
|
-7,5%
|
15
|
Пермский край
|
58 918
|
+10,2%
|
+4,5%
|
16
|
Нижегородская область
|
59 999
|
+9,2%
|
+1,3%
|
17
|
Башкортостан
|
60 804
|
+1,5%
|
+1,3%
|
18
|
Новосибирская область
|
62 045
|
+14,9%
|
-0,7%
|
19
|
Свердловская область
|
66 987
|
+11,8%
|
+0,5%
|
20
|
Архангельская область
|
68 554
|
+10,6%
|
+2,1%
|
21
|
Камчатский край
|
69 005
|
+1,2%
|
-8,4%
|
22
|
Крым
|
73 065
|
+8,5%
|
+0,9%
|
23
|
Татарстан
|
74 277
|
+8,6%
|
+3,3%
|
24
|
Ленинградская область
|
80 988
|
+15,8%
|
-0,7%
|
25
|
Московская область
|
94 033
|
+16,4%
|
+3,6%
|
Вся Россия
|
67 504
|
+30%
|
+7,9%
Самые доступные новостройки в Саратовской области (31 тыс. рублей за квадратный метр), а также в Челябинской (чуть меньше 36 тыс. рублей) и Омской областях (более 40 тыс. рублей).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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