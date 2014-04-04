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Новостройки в Приморском крае за год подешевели на 16%

Новостройки в Приморском крае за год подешевели на 16%

2019 год стал периодом беспрецедентного роста цен для рынка новостроек в России. Квадратный метр в новом жилье в целом по стране подорожал почти на 8% за квартал и на 30% за год, отмечают аналитики Авито Недвижимости. Такая годовая динамика стала самой большой за последние четыре года. В Приморском крае по итогам IV квартала 2019 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 7,5% по сравнению с III кварталом 2019 года и на 16% по сравнению с IV кварталом 2018 года. Приморский край – единственный регион России, где стоимость квадратного метра в новостройках снизилась.

По итогам IV квартала 2019 г. цена квадратного метра на первичном рынке жилья в целом по России составила 67,5 тыс. руб. За год она выросла на 30%, в сравнении с III кварталом 2019 года - на 7,9%2.

По сравнению с IV кварталом 2018 года стоимость квадратного метра в новостройках подорожала во всех крупнейших субъектах федерации, которые рассматривались в рамках исследования, за исключением Приморского края, где она снизилась на 16%. За год цены сильнее всего выросли в Московской области (+16,4%), Иркутской (+16,1%) и Ленинградской областях (+15,8%). Сразу за тройкой лидеров следует Новосибирская область, где стоимость квадратного метра также существенно изменилась — на 14,9%. Наиболее стабильными цены остались в Камчатском крае и в Башкортостане, здесь рост стоимости квадратного метра не превысил 1,5%.

Однако за квартал некоторые регионы показали отрицательную динамику цен. Самое большое снижение зафиксировано в уже упомянутых Камчатском крае (-8,4%) и Приморье (-7,5% за квартал). В Саратовской, Новосибирской и Ленинградской областях цены также снизились, но незначительно — в среднем на 0,7% в каждой.

В Приморском крае цена квадратного метра на первичном рынке жилья в IV квартале 2019 г. составила 57 тыс. рублей. За год она снизилась на 16%, а по сравнению с III кварталом 2019 года – на 7,5%.

В двух крупнейших мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге — цены квадратного метра за год поднялись на 16,5% и 7,4%, почти до 188 тыс. руб. и 107 тыс. руб. соответственно. По сравнению с III кварталом 2019 года рост цен в Москве составил 7,6%, а в Санкт-Петербурге – 2,7%. Московская и Ленинградская области возглавляют список регионов с самой высокой стоимостью квадратного метра новостроек: в Московской области она составила 94 тыс. руб., а в Ленинградской – почти 81 тыс. руб.

Рейтинг крупнейших субъектов федерации по стоимости квадратного метра в новостройках, IV квартал 2019:

Регион

Медианная цена кв. м., рублей

Изменение за год

Изменение за квартал

1

Саратовская область

31 021

+3,4%

-0,7%

2

Челябинская область

35 812

+2,7%

+0,7%

3

Омская область

40 484

+3,9%

+0,6%

4

Волгоградская область

45 000

+5,2%

+2,1%

5

Воронежская область

46 661

+8,7%

+3,1%

6

Ростовская область

47 898

+5,4%

+3,0%

7

Алтайский край

48 104

+8,7%

+2,3%

8

Самарская область

48 149

+3,9%

0%

9

Калининградская область

50 865

+6,0%

+2,9%

10

Карелия

52 329

+3,9%

+0,6%

11

Иркутская область

53 014

+16,1%

+5,1%

12

Красноярский край

53 184

+5,2%

+3,4%

13

Краснодарский край

56 504

+10,3%

+2,7%

14

Приморский край

56 824

-16,0%

-7,5%

15

Пермский край

58 918

+10,2%

+4,5%

16

Нижегородская область

59 999

+9,2%

+1,3%

17

Башкортостан

60 804

+1,5%

+1,3%

18

Новосибирская область

62 045

+14,9%

-0,7%

19

Свердловская область

66 987

+11,8%

+0,5%

20

Архангельская область

68 554

+10,6%

+2,1%

21

Камчатский край

69 005

+1,2%

-8,4%

22

Крым

73 065

+8,5%

+0,9%

23

Татарстан

74 277

+8,6%

+3,3%

24

Ленинградская область

80 988

+15,8%

-0,7%

25

Московская область

94 033

+16,4%

+3,6%

Вся Россия

67 504

+30%

+7,9%

Самые доступные новостройки в Саратовской области (31 тыс. рублей за квадратный метр), а также в Челябинской (чуть меньше 36 тыс. рублей) и Омской областях (более 40 тыс. рублей).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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