Новостройки в Приморском крае за год подешевели на 16%

2019 год стал периодом беспрецедентного роста цен для рынка новостроек в России. Квадратный метр в новом жилье в целом по стране подорожал почти на 8% за квартал и на 30% за год, отмечают аналитики Авито Недвижимости. Такая годовая динамика стала самой большой за последние четыре года. В Приморском крае по итогам IV квартала 2019 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 7,5% по сравнению с III кварталом 2019 года и на 16% по сравнению с IV кварталом 2018 года. Приморский край – единственный регион России, где стоимость квадратного метра в новостройках снизилась.

По итогам IV квартала 2019 г. цена квадратного метра на первичном рынке жилья в целом по России составила 67,5 тыс. руб. За год она выросла на 30%, в сравнении с III кварталом 2019 года - на 7,9%2.

По сравнению с IV кварталом 2018 года стоимость квадратного метра в новостройках подорожала во всех крупнейших субъектах федерации, которые рассматривались в рамках исследования, за исключением Приморского края, где она снизилась на 16%. За год цены сильнее всего выросли в Московской области (+16,4%), Иркутской (+16,1%) и Ленинградской областях (+15,8%). Сразу за тройкой лидеров следует Новосибирская область, где стоимость квадратного метра также существенно изменилась — на 14,9%. Наиболее стабильными цены остались в Камчатском крае и в Башкортостане, здесь рост стоимости квадратного метра не превысил 1,5%.

Однако за квартал некоторые регионы показали отрицательную динамику цен. Самое большое снижение зафиксировано в уже упомянутых Камчатском крае (-8,4%) и Приморье (-7,5% за квартал). В Саратовской, Новосибирской и Ленинградской областях цены также снизились, но незначительно — в среднем на 0,7% в каждой.

В Приморском крае цена квадратного метра на первичном рынке жилья в IV квартале 2019 г. составила 57 тыс. рублей. За год она снизилась на 16%, а по сравнению с III кварталом 2019 года – на 7,5%.

В двух крупнейших мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге — цены квадратного метра за год поднялись на 16,5% и 7,4%, почти до 188 тыс. руб. и 107 тыс. руб. соответственно. По сравнению с III кварталом 2019 года рост цен в Москве составил 7,6%, а в Санкт-Петербурге – 2,7%. Московская и Ленинградская области возглавляют список регионов с самой высокой стоимостью квадратного метра новостроек: в Московской области она составила 94 тыс. руб., а в Ленинградской – почти 81 тыс. руб.

Рейтинг крупнейших субъектов федерации по стоимости квадратного метра в новостройках, IV квартал 2019:

№ Регион Медианная цена кв. м., рублей Изменение за год Изменение за квартал 1 Саратовская область 31 021 +3,4% -0,7% 2 Челябинская область 35 812 +2,7% +0,7% 3 Омская область 40 484 +3,9% +0,6% 4 Волгоградская область 45 000 +5,2% +2,1% 5 Воронежская область 46 661 +8,7% +3,1% 6 Ростовская область 47 898 +5,4% +3,0% 7 Алтайский край 48 104 +8,7% +2,3% 8 Самарская область 48 149 +3,9% 0% 9 Калининградская область 50 865 +6,0% +2,9% 10 Карелия 52 329 +3,9% +0,6% 11 Иркутская область 53 014 +16,1% +5,1% 12 Красноярский край 53 184 +5,2% +3,4% 13 Краснодарский край 56 504 +10,3% +2,7% 14 Приморский край 56 824 -16,0% -7,5% 15 Пермский край 58 918 +10,2% +4,5% 16 Нижегородская область 59 999 +9,2% +1,3% 17 Башкортостан 60 804 +1,5% +1,3% 18 Новосибирская область 62 045 +14,9% -0,7% 19 Свердловская область 66 987 +11,8% +0,5% 20 Архангельская область 68 554 +10,6% +2,1% 21 Камчатский край 69 005 +1,2% -8,4% 22 Крым 73 065 +8,5% +0,9% 23 Татарстан 74 277 +8,6% +3,3% 24 Ленинградская область 80 988 +15,8% -0,7% 25 Московская область 94 033 +16,4% +3,6% Вся Россия 67 504 +30% +7,9%

Самые доступные новостройки в Саратовской области (31 тыс. рублей за квадратный метр), а также в Челябинской (чуть меньше 36 тыс. рублей) и Омской областях (более 40 тыс. рублей).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]