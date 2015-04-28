Сколько нужно владеть недвижимостью, чтобы продать ее без уплаты налогов

Согласно Налоговому Кодексу, если гражданин владел квартирой (или другой недвижимостью) больше минимального срока, то он освобождается от налога при ее продаже (а также необходимости подавать налоговую декларацию).

Для недвижимости установлено два минимальных срока – 3 года и 5 лет. Срок зависит от того, когда и как была получена недвижимость, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру г. Владивостока.

По общему правилу, если имущество находилось в собственности гражданина более трех лет (для имущества, приобретенного с 1 января 2016 года, этот срок увеличен до пяти лет), то доход от его продажи налогообложению не подлежит (п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации).

Статьей 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации установлен 5-летний минимальный срок владения недвижимостью, при продаже которой налогоплательщик освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).

Трехлетний срок владения применяется, если:

- недвижимость была куплена до 01.01.2016 года;

- право собственности получено в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи и (или) близкого родственника налогоплательщика;

- право собственности получено в результате приватизации;

- право собственности получено плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

Близкими родственниками считаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии – супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры (ст. 14 Семейного кодекса РФ).

С 1 января 2020 года указанный перечень дополняется продажей единственного жилья.

Вместе с тем, если квартиры две и они куплены в 2016 году и позже, то при продаже одной из них в 2020 году налогоплательщик должен подать декларацию и заплатить НДФЛ. Если же одна из квартир куплена в течение 90 дней до продажи второй, то минимальный срок владения составит три года.

Изменения касаются также земельных участков с жилыми домами и хозяйственными постройками.

Кроме того, напомним, с какого момента отсчитывается срок владения имуществом.

В общем случае действуют следующие правила:

- при покупке жилья (по договору купли-продажи или долевого строительства) срок владения исчисляется с даты регистрации права собственности на недвижимость (ст. 219 ГК РФ);

- при получении недвижимости в наследство срок владения исчисляется со дня смерти наследодателя (открытия наследства) (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]