Новости Общество Экономика Политика

Вчера, 22:43
 

Министром финансов Приморья стала многолетняя соратница Олега Кожемяко

Министром финансов Приморья стала многолетняя соратница Олега Кожемяко

Фото: sakhminfin.ru

Министерство финансов Приморского края возглавила экс-амурчанка Анна Харченко. Она работала с губернатором Приморья в Амурской и Сахалинской областях.
Анна Харченко родилась на Украине. В 1993 году окончила Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «строительные и дорожные машины и оборудование». Через четыре года окончила Хабаровскую академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит». Работала в налоговой инспекции города Тында Амурской области. Возглавляла финансовое управление в этом муниципальном образовании, работала в должности заместителя мэра Тынды.

С января 2009 года Анна Анатольевна заняла должность заместителя министра финансов Амурской области. После того, как Олег Кожемяко покинул Амурскую область и стал губернатором Сахалинской области, Анна Харченко работала в министерстве финансов этого региона, и возглавила его. С 17 января 2020 Харченко уходит с поста министра Сахалина по финансов по собственному желанию. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести