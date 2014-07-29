Министром финансов Приморья стала многолетняя соратница Олега Кожемяко
Министерство финансов Приморского края возглавила экс-амурчанка Анна Харченко. Она работала с губернатором Приморья в Амурской и Сахалинской областях.
Анна Харченко родилась на Украине. В 1993 году окончила Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «строительные и дорожные машины и оборудование». Через четыре года окончила Хабаровскую академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит». Работала в налоговой инспекции города Тында Амурской области. Возглавляла финансовое управление в этом муниципальном образовании, работала в должности заместителя мэра Тынды.
С января 2009 года Анна Анатольевна заняла должность заместителя министра финансов Амурской области. После того, как Олег Кожемяко покинул Амурскую область и стал губернатором Сахалинской области, Анна Харченко работала в министерстве финансов этого региона, и возглавила его. С 17 января 2020 Харченко уходит с поста министра Сахалина по финансов по собственному желанию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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