Более 1,6 тысяч приморских семей смогут снизить расходы на ипотеку с помощью краевого бюджета

Более 110 миллионов рублей запланировано в бюджете Приморского края на компенсации семьям за проценты по ипотечному кредиту. Мерой социальной поддержки могут воспользоваться около 1,6 тысяч новоселов Приморья.

Как рассказали в региональном министерстве труда и социальной политики, этот вид выплат популярен у приморцев, оформивших ипотеку для приобретения квартиры в новостройках или в строящихся домах.

«Краевой бюджет возвращает 50% собственных расходов заемщика по уплате процентов за ипотеку, исходя из размера процентной ставки по кредиту. Средний размер выплаты в прошлом году составил 5,6 тысяч рублей в месяц», – отмечают специалисты и уточняют: сумма ипотечного кредита не должна превышать 2,5 миллиона рублей.

Компенсация на проценты по ипотечному кредиту производится в течение пяти лет. Досрочно социальная выплата прекращается при полном погашении заемщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению заемщиков, а также со снятием с регистрационного учета по месту жительства заемщиков в связи с отъездом за пределы Приморского края.

Напомним, компенсировать часть процентов по ипотечным кредитам в Приморье начали в 2012 году. По словам министра Светланы Красицкой, снижение расходов на ипотеку с помощью государства – это существенная помощь семейному бюджету и хороший стимул приобретать жилье в новых домах. Особенно это важно для молодых семей с детьми.

Для оформления компенсации по процентам за ипотеку следует обращаться в отделения МФЦ.

Отметим, что в Приморье продолжается реализация ряда ипотечных программ, предусматривающих сниженные ставки по кредиту. «Семейная ипотека с государственной поддержкой», «Дальневосточная ипотека» – эти и другие проекты предусматривают льготное кредитование для разных категорий семей.

За консультацией в области ипотечного жилищного кредитования граждане могут обратиться по адресу: Владивосток, переулок Краснознаменный, 5В. Можно задать вопрос, заполнив форму на сайте КРЖС. Время работы корпорации: с понедельника по пятницу c 9.00 до 18.00. Телефоны для справок: 8 (800) 250-72-10 (звонок по России бесплатный), 8 (423) 260-72-09.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]