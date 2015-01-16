Приморским семьям компенсируют проценты по ипотечному кредиту

Почти 39,5 миллионов рублей с начала года направлено из бюджета Приморского края на компенсации семьям за проценты по ипотечному кредиту, сообщают «Вести:Приморье». Меру социальной поддержки получают более 2,8 тысячи жителей края. Около 100 из них оформили выплату в этом году, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Как проинформировали в региональном министерстве труда и социальной политики, граждане могут компенсировать 50% собственных расходов по уплате процентов за ипотечный кредит, исходя из размера процентной ставки по кредиту.

«Важны два условия. Квартиры приобретены в новостройках или в строящихся домах. Сумма ипотечного кредита не должна превышать 2,5 миллиона рублей», – уточняют специалисты.

Компенсация на проценты по ипотечному кредиту производится в течение пяти лет. Досрочно социальная выплата прекращается при полном погашении заемщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению заемщиков, а также со снятием с регистрационного учета по месту жительства заемщиков в связи с отъездом за пределы Приморского края.

Напомним, компенсировать часть процентов по ипотечным кредитам в Приморье начали в 2012 году. По словам министра Светланы Красицкой, снижение расходов на ипотеку с помощью государства – это существенная помощь семейному бюджету и хороший стимул приобретать жилье в новых домах.

«Особенно это важно для молодых семей с детьми. Как правило, больше половины получателей – как раз такие семьи», – комментирует глава ведомства.

Для оформления компенсации по процентам за ипотеку следует обращаться в МФЦ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]