Приморский край "скатился" на 27-ое место по уровню преступности среди регионов страны

Число зарегистрированных преступлений продолжает снижаться в Приморском крае. За семь лет регион со второго места по уровню преступности в России спустился на 25 позиций.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, уровень преступности служит важным индикатором качества жизни и социального благополучия. Преступления вносят свой вклад в смертность населения и наносят ущерб его здоровью. Статистический учет преступности свидетельствует о продолжающемся снижении в Приморском крае как общего количества зарегистрированных преступлений, так и числа граждан, потерпевших в результате противоправных посягательств.

Практически по всем направлениям оперативно-служебной деятельности удалось закрепить положительные тенденции, что является главным итогом работы приморской полиции за последние семь лет.

В 2019 году количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 40 % - с 52,4 до 31 тыс.

Произошло снижение числа низколатентных тяжких и особо тяжких преступлений против личности и собственности, что свидетельствует о реальном оздоровлении оперативной обстановки. На 55,8% сократилось число убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью - на 41 %, изнасилований - на 68 %.

Количество квартирных краж снизилось на 69,9%, краж автотранспорта - на 81,5%, краж сотовых телефонов - на 64,8%, грабежей - на 76,8%, разбойных нападений - 75,7%.

Сохраняется тенденция к снижению уровня уличной преступности (- 50,8%).

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 53,2%, а совершенных иностранными гражданами - на 42,5%.

О снижении криминальной напряженности в регионе свидетельствует и обобщающий показатель общего количества учтенных преступлений, соотнесенного с численностью населения. Он расшифровывается как число преступлений на 100 тысяч населения и является объективным показателем, позволяющим сопоставлять уровни преступности в разных регионах в разные годы.

Так, по итогам 2019 года в сравнении с другими регионами страны по такому показателю, как уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения, Приморский край находится на 27 месте (1633,7), в то время как в 2013 был на втором (с показателем 2693,9). Среди регионов Дальневосточного Федерального округа Приморье находится на 9 месте, незначительно уступая Республике Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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