Строящийся «МетрАмолл» загорелся в Артеме

В четверг, 16 января, в Артеме загорелся строящийся торговый центр «МетрАмолл» (ул. Фрунзе, 89). На место оперативно прибыли пожарные и ликвидировали возгорание, пострадавших нет, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

По сообщениям очевидцев, во время возгорания выделялось большое количество темного едкого дыма.

Как отмечают в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю, на объекте горела обшивка с наружной стороны здания, а площадь возгорания не превысила пяти квадратных метров.

«Сообщение о возгорании поступило в 13:49, уже через три минуты, в 13:52, на место прибыл пожарный расчет. В 14:03 возгорание было полностью ликвидировано. В тушении было задействовано пять человек и одна единица техники. Пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Видео - dps_artem

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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