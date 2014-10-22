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Во Владивостоке массовое ДТП спровоцировал микроавтобус, у которого отказали тормоза

Во Владивостоке массовое ДТП спровоцировал микроавтобус, у которого отказали тормоза

Фото: Vl.ru

Женщина пострадала в ДТП, которое произошло во Владивостоке в районе дома 145 по улице Светланской.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, перед пересечением улиц Шефнера – Семеновская водитель микроавтобуса "Тойота Таун Айс" совершил столкновение с впереди стоящей автомашиной "Тойота Пробокс". От удара "Пробокс" столкнулся с "Мерседесом".

В результате ДТП пострадала пассажирка "Тойоты Пробокс". Женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

Установлено, что  у микроавтобуса отказали тормоза. Водитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.5 КоАП («Управление транспортным средством  при наличии  неисправностей  или условий, при которых  эксплуатация транспортных средств запрещена»). 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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