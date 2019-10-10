В жестком ДТП в районе Сиреневки в Приморье погиб водитель Toyota Probox
Видео жесткого ДТП, которое случилось 10 октября около 10.00 утра на федеральной трассе в районе Сиреневки, попало в социальную сеть. Врачи скорой помощи боролись за жизнь водителя Toyota Probox, но спасти его не удалось, - сообщает "Вести: Приморье".
Как уточнили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, за рулем автомобиля "Тойота Таун Айс" находился 41-летний мужчина. Предположительно, при совершении разворота водитель не уступил дорогу автомобилю "Тойота Пробокс", движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо, и спровоцировал столкновение.
В результате автоаварии водитель "Пробокс", 48-летний мужчина, получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир "Таун Айс" госпитализированы.
Стаж вождения пострадавшего автомобилиста – 13 лет, в 2018 году мужчина уже был участником ДТП - совершил столкновение с автомашиной "Тойота РАВ-4", после чего скрылся. Мужчина был разыскан и привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Мера наказания – лишение права управления транспортным средством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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