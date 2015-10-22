В отставку без компенсации: какая будет пенсия у членов правительства Медведева

Ушедшие в отставку вице-премьеры и министры не получат денежных компенсаций. Исключение может составить лишь случай, если «парашют» был прописан в контракте чиновника с работодателем, то есть с правительством, сообщает "Вести: Приморье".

Закон не предусматривает каких-либо выплат для заместителей председателя правительства и федеральных министров в случае их ухода в отставку, рассказал «Известиям» председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов.

— Но компенсации могут быть предусмотрены контрактом. По закону такое возможно, запрета нет. Контракт у каждого индивидуальный, — пояснил специалист.

Наличие в контрактах членов кабина особых условий о «золотых парашютах» маловероятно — ведь это не те должности, на которые людей уговаривают поступить при помощи бонусов, полагает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Однако без заработка не останутся даже чиновники, которых не возьмут в новое правительство — вероятнее всего, им предложат другие управленческие должности или посты в госкорпорациях, считает эксперт.

Уход в отставку для членов кабмина в целом аналогичен увольнению обычного работника по собственному желанию, отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Однако в отличие от рядовых россиян высшие чиновники могут рассчитывать на значительные пенсии, напомнил он.

Согласно президентскому указу 1995 года, высшие чиновники получают и страховую пенсию (сейчас в среднем по стране —16,5 тыс. рублей), и доплату. Для премьер-министра она составляет 55% или 75% от зарплаты, которую он получал при исполнении обязанностей в зависимости от стажа — 3–6 лет или более. По итогам прошлого года Дмитрий Медведев задекларировал годовой доход 9,9 млн рублей. Таким образом, можно предположить, что при зарплате около 825 тыс. рублей в месяц доплата к пенсии составит до 619 тыс.

Вице-премьерам и министрам также положена прибавка к пенсии, рассчитываемая как процент зарплаты — она устанавливается в зависимости от стажа. Те, кто пробыл в должности от трех до шести лет, могут рассчитывать на 55% от заработка, 6–10 лет — на 75% процентов, 10–15 лет — 85%, 15 лет и больше — 95%.

В составе кабинета министров, ушедшего в отставку 15 января, возраст позволяет выйти на пенсию уже сейчас исполняющим обязанности вице-премьеров Алексею Гордееву (64 года), Юрию Борисову и Юрию Трутневу (обоим 63 года), Ольге Голодец (57 лет). Также порог преодолели исполняющие обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров (69 лет), министра обороны Сергей Шойгу (64 года), министра просвещения Ольга Васильева (60 лет), министра здравоохранения Вероника Скворцова (59 лет).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]