«Необычное» в отставке Правительства РФ

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно, сообщает «Вести: Приморье».

"Вообще к отставке правительства всегда нужно относиться абсолютно спокойно. В этом нет ничего необычного. Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране. Может, в последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие", - отмечает ТАСС слова Медведева в интервью Первому каналу.

"Более того, вообще, когда правительство формируется, скажу прямо, всегда президент и премьер - кто бы ни был президентом и премьером - обсуждают вопросы не только назначения кабинета, но и вопросы потенциальной отставки, это совершенно нормально", - добавил он.

Напомним, кабинет Медведева в полном составе подал в отставку вечером 15 января, сразу после того, как Путин огласил послание Федеральному собранию. В послании глава государства рассказал о том, какие масштабные меры соцподдержки ждут россиян. Также президент предложил внести ряд изменений в конституцию страны. В частности, был затронут вопрос о передаче Госдуме права утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]