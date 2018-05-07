Стало извесно, когда объявят состав нового правительства России

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что новые структура и состав российского правительства станут известны к началу начинающейся недели – до вторника, 21 января, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vesti.ru.

Как сообщалось, в минувшею среду, 15 января, после оглашения Послания президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе, по формированию правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе кабинета в отставку, напоминает "Интерфакс".

В этот же день глава государства подписал указ об отставке правительства и возложил на Дмитрия Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительств, а уже вечером внес в Государственную Думу кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьера.

На прошедшем 16 января заседании Госдума согласилась с назначением Михаила Мишустина на этот пост, и вечером того же дня Владимир Путин подписал указ о его назначении председателем правительства РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]