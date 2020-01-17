Специалисты МЧС предупреждают о безопасности во время крещенских купаний

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю прошла пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности во время крещенских купаний, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе мероприятия руководитель государственной инспекции по маломерным судам Леонид Маковецкий рассказал о подготовке крещенских купелей и дежурстве спасательных подразделений.

«В эти выходные нам предстоит организовать ряд мероприятий, проводимых в связи с Крещением. В настоящее время оборудованы 29 купелей. Некоторые из мест проведения купаний организованы в церквях, а часть мероприятий пройдут на водных акваториях. В связи с этим хотелось бы обратиться к гражданам с просьбой ответственно подойти к соблюдению правил безопасности, особенно это касается родителей, пришедших с детьми. Не стоит заходить в купель в состоянии алкогольного опьянения, это может привести к печальным последствиям. Чтобы лед не провалился под тяжестью на него не следует выходить группой по несколько человек и создавать столпотворение. Если люди приняли решение совершить крещенский обряд, не обязательно его совершать именно ночью», - поделился Леонид Маковецкий.

Что касается Владивостока, то официальные купели будут организованы в санатории «Океан» (станция Санаторная), на Спортивной Набережной и в бухте Новик, на территории мужского монастыря, купель будет работать в дневное время суток, здесь же пройдёт Крестный ход.

Купели будут оборудованы пунктами обогрева, где можно будет переодеться и выпить горячего чая. Планируется, что ожидаемая посещаемость мест крещенских купаний составит около 14-15 тысяч человек. Всех, кто пожелает принять обряд просьба соблюдать правила безопасности.

Во время мероприятия главный государственный инспектор по маломерным судам отметил, что обряд, связанный с крещенскими купаниями стал популярным не с точки зрения религии, а с точки зрения отметить себя на страницах социальных сетей, не вкладывая в него какой-либо смысл.

«Считаю, что крещенские купания должны быть традиционным ритуалом. Мы ответственно относимся к ежегодно проводимому мероприятию и обеспечим его безопасность силами спасателей. В крещенскую ночь безопасность будет обеспечиваться силами всей приморской территориальной подсистемы РСЧС, муниципальными службами, администрациями, сотрудниками полиции и скорой помощи», - добавил Леонид Маковецкий.

Сотрудниками МЧС России ведётся подготовка купелей, на места выезжают госинспектора, они замеряют толщину льда, рассчитывают количество нагрузки на эту толщину, затем проверяют сходни, подход и выход. Если отмечаются нарушения, не рекомендуется посещать данные места купания.

Самое главное - не допустить несчастных случаев. Вода и лёд не прощают ошибок, поэтому следует прислушаться к советам спасателей и не подвергать риску себя и своих близких.

Места проведения обряда крещения в Приморском крае, оборудованные для купания на 18 и 19 января

1. г. Владивосток, санаторий «Океан», ул. Санаторная 21;

2. г. Владивосток, посёлок Подножъе, Бухта «Новик»;

3. г. Владивосток, яхт-клуб «Тихий Океан»», ул. Батарейная 3;

4. г. Владивосток, Клуб зимнего плавания «Косатка ДВ», ул. Набережная 7А, стр. 6

5. г. Дальнегорск, ул. Набережная 15;

6. с. Чугуевка, ул. Луговая 6;

7. г. Спасск-Дальний, озеро Петросянцево, западная окраина;

8. г. Арсеньев, река Арсеньевка у Кониловского моста;

9. Тернейский муниципальный район, посёлок городского типа Терней, река Падь Устьюговка, 05 км. Вверх по течению от устья;

10. Тернейский муниципальный район, посёлок городского типа Пластун, территория церкви;

11. Шкотовский муниципальный район, Церковь посёлок Шкотово, пластиковый бассейн;

12. Церковь г. Большой Камень, пластиковый бассейн;

13. Церковь ЗАТО Фокино, пластиковый бассейн;

14. г. Дальнереченск, река Большая Уссурка, район прибрежной полосы ул. Береговая;

15. Яковлевский муниципальный район, река Арсеньевка (Покровский мост) автодорога «Яковлевка-Покровка»;

16. Уссурийский городской округ посёлок Радужный, бухта Южная;

17. Уссурийский городской округ село Борисовка, база отдыха «Благодать»;

18. Хасанский муниципальный район. База отдыха «Тёплое море»;

19. г. Артём, посёлок Заводской, ул. Московская,8;

20. Партизанский муниципальный район, село Екатериновка, река Партизанская;

21. Ханкайский муниципальный район, село Астраханка ул. Решетникова 111 А, база отдыха «Пионер»;

22. Ханкайский муниципальный район, село Астраханка ул. Набережная 12;

23. Хорольский муниципальный район. Поповское водохранилище село Поповка;

24. Хорольский муниципальный район, Благодатненское водохранилище село Благодатное;

25. Лесозаводский городской округ, река Уссури, правый берег напротив базы ГИМС;

26. Кировский муниципальный район, посёлок городского типа Кировский, река Уссури, левый берег в районе райбольницы;

27. Кировский муниципальный район, посёлок Горные ключи, река Уссури, левый берег, протока в районе Святотроицкого монастыря;

28. Надеждинский городской округ, посёлок Соловей ключ;

29. Кавалеровский муниципальный район, река Кавалеровка.

30. Пожарский муниципальный район, посёлок Лучегорск, частная территория

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]