Еще один морской перегрузочный комплекс может появиться в Приморье

В Шкотовском районе Приморского края планируется строительство морского перегрузочного комплекса «Подъяпольский» рядом с одноименным селом. Содействие в реализации проекта окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщает «Вести: Приморье».

«Проект реализуется «с нуля». Это greenfield. Сейчас обсуждается разработка предварительного технико-экономического обоснования. К созданию комплекса проявляет интерес корейская сторона. В частности, проект обсуждался на прошедшем в сентябре прошлого года заседании российско-корейской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству», - сказал генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Предполагается, что проект включит в себя создание специализированного терминала, развитие железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. По предварительным расчетам, капитальные затраты проекта составят порядка 11,9 млрд рублей без учета НДС. Площадь территории, на которой будет находиться комплекс, составит 50 га. Реализация МПК «Подъяпольский» позволит создать дополнительные рабочие места в Шкотовском районе и после 10 лет эксплуатации проекта увеличить объем денежных поступлений в бюджеты всех уровней на 3,5 млрд рублей в год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]