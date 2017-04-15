Сюрприз для владельца: чужой грузовик повредил стену и дверь гаража на Юмашева

На улице Юмашева, 7в грузовик Hino Ranger врезался в гараж, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl. Отмечается, что грузовик скатился, повредив стену и дверь гаража.

Пользователи надеются, что данная информация станет полезна владельцу разбитого гаража.

В данный момент, грузовик пытаются выдернуть.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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