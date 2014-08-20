Открытое окно многоэтажки привлекло жителя Уссурийска
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в квартирной краже в Уссурийске, сообщает «Вести: Приморье».
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление директора компании, занимающейся ремонтными работами, о краже строительных инструментов из квартиры по улице Некрасова.
Оперативники осмотрели место происшествия, опросили заявителя, работников строительной бригады. Было установлено, что злоумышленник с козырька подъезда через открытое окно на втором этаже забрался в квартиру и похитил строительные инструменты. Затем скрылся.
Причиненный ущерб превысил 9 тысяч рублей.
Сотрудники УГРО задержали подозреваемого - 30-летнего ранее судимого местного жителя.
Мужчина признался в краже. Он знал о том, что инструменты из квартиры на время ремонта не вывозятся, так как сам являлся рабочим на данном объекте.
Следствием возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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