"Попарились": баня едва не сгорела у жителей села Астраханка
В селе Астраханка на улице Челюскина едва не сгорела деревянная баня, сообщает «Вести: Приморье».
18 января на пульт пожарной охраны Ханкайского района поступило сообщение о возгорании. Уже через несколько минут пожарный расчёт приступил к тушению.
Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 3 кв. м. В результате возгорания внутренней части стены деревянной бани никто не пострадал, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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