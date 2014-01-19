"Попарились": баня едва не сгорела у жителей села Астраханка

В селе Астраханка на улице Челюскина едва не сгорела деревянная баня, сообщает «Вести: Приморье».

18 января на пульт пожарной охраны Ханкайского района поступило сообщение о возгорании. Уже через несколько минут пожарный расчёт приступил к тушению.

Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 3 кв. м. В результате возгорания внутренней части стены деревянной бани никто не пострадал, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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