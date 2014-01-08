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В приморском селе Астраханка произошел пожар в частном доме

В приморском селе Астраханка произошел пожар в частном доме

Источник фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

10 мая в 23.27 в пожарно-спасательную службу Ханкайского муниципального района поступило сообщение о возгорании кирпичного частного дома в селе Астраханка на улице Березюка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, уже спустя 5 минут (в 23.32) на место пожара прибыли пожарные расчёты. В ходе разведки было установлено, что в доме горит мебель, оконные рамы.

Приступив к тушению, в 23.50 пожар был локализован, в 00.40 - полностью ликвидирован. 

В результате происшествия никто не пострадал.

Общая площадь горения составила 40 кв. м.  На тушении были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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