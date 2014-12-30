Новости Общество

Сегодня, 12:43
 

Ветеринары не спасти лесного кота, попавшего в капкан в курятнике

Ветеринары не спасти лесного кота, попавшего в капкан в курятнике

Фото: «Центр «Тигр»

Ветеринары не смогли спасти жизнь редкого дальневосточного лесного кота, который попал в капкан в Дальнегорске, сообщает «Вести: Приморье».

Специалисты отмечают, у зверя были переломаны кости лапок. А анализы говорили о том, что были повреждения внутренних органов.

- К сожалению, мы оказались бессильны - у котика были большие проблемы с внутренними органами, он получал поддерживающую терапию. Но из-за ослабленного состояния, мы не могли сделать ему полостную операцию, - рассказали специалисты МРОО «Центр «Тигр».

Напомним, 8 января в «Центр «Тигр» доставили дальневосточного лесного кота. Кот забрался в один из курятников жителей Дальнегорска. Эта вылазка стоили ему здоровья. Краснокнижный зверь несколько дней был в тяжелом состоянии, затем умер.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести