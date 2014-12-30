Ветеринары не спасти лесного кота, попавшего в капкан в курятнике
Ветеринары не смогли спасти жизнь редкого дальневосточного лесного кота, который попал в капкан в Дальнегорске, сообщает «Вести: Приморье».
Специалисты отмечают, у зверя были переломаны кости лапок. А анализы говорили о том, что были повреждения внутренних органов.
- К сожалению, мы оказались бессильны - у котика были большие проблемы с внутренними органами, он получал поддерживающую терапию. Но из-за ослабленного состояния, мы не могли сделать ему полостную операцию, - рассказали специалисты МРОО «Центр «Тигр».
Напомним, 8 января в «Центр «Тигр» доставили дальневосточного лесного кота. Кот забрался в один из курятников жителей Дальнегорска. Эта вылазка стоили ему здоровья. Краснокнижный зверь несколько дней был в тяжелом состоянии, затем умер.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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