В Приморье в центре "Тигр" спасают лесного кота

15 января в Центре «Тигр» был прооперирован дальневосточный лесной кот.

"Раздробленные кости удалось собрать, но по результатам анализов у хищника есть проблемы с внутренними органами. Похоже, что помимо капкана, кот получил удар - достаточно сильно пострадала селезёнка.", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на центр "Тигр".

На данный момент животное находится в очень тяжёлом состоянии.

Напомним, дальневосточный лесной кот влез в курятник в Дальнегорске. Группа по минимизации конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком департамента охотничьего надзора Приморского края изъяла нерадивого охотника и доставила в Центр "Тигр".

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При первом осмотре оказалось, что у кота повреждены лапы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]