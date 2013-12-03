Раненую рысь пытаются спасти в Приморье

Раненая рысь вышла к жителям села Чугуевка.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на МРОО "Центр "Тигр", хищник пытался охотиться на мелкую собаку, но безуспешно. После чего кошка забралась на чердак сарая, где и была обнаружена жителями с. Чугуевка. Неравнодушные люди сообщили о происшествии в Департамент охотнадзора.

Рысь была оперативно отловлена группой по минимизации конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком Департамента охотнадзора Приморского края, совместно с сотрудниками МРОО "Центр "Тигр".

При осмотре была обнаружена серьезная травма передней лапы и крайняя степень истощения.

В настоящее время сотрудники МРОО "Центр "Тигр" готовят хищника к операции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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