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Мусоровоз загорелся среди жилых домов во Владивостоке

Мусоровоз загорелся среди жилых домов во Владивостоке

Фото: novikov_stalker

На улице Громова во Владивостоке загорелся мусоровоз, сообщает «Вести: Приморье».

Огонь вспыхнул в кузове машины, где находился мусор. Языки пламени из кузова авто заметили жильцы дома из окна. Скорее всего, в одном из контейнеров был источник огня. До приезда сотрудников МЧС водитель самостоятельно снегом пытался сбить пламя. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание, но машина получила повреждения. Убедительно прошу жителей не кидать не потушенные сигареты в контейнеры для мусора, отмечает в instagram-паблике novikov_stalker.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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