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Вчера, 23:07
 

Пьяного жителя Приморья сняли с рейса Калининград-Москва

Пьяного жителя Приморья сняли с рейса Калининград-Москва

В дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте поступила информация от диспетчера контроля управления и обслуживания воздушного транспорта о необходимости прибытия наряда полиции к борту самолёта, вылетающего из Калининграда в Москву, сообщают "Вести:Пиморье" со ссылкой на управление на транспорте МВД России по СЗФО.

Установлено, что 54-летний житель Приморского края находился на борту воздушного судна в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина снял обувь и лег спать, заняв три пассажирских места. На неоднократные замечания бортпроводников и командира лайнера он не реагировал.

Правонарушитель доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ («Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных Федеральным законом») и по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна). Проводится проверка.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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