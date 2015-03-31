В Приморье осужден участник ОПГ автоугонщиков

Уссурийский районный суд Приморского края вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, организованной группой) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморского края, фигурант в 2016 году вступил в преступную группу, созданную в целях незаконного обогащения путем возврата угнанных автомобилей их собственникам за денежное вознаграждение.

Так, с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года участникам организованной группы удалось угнать 14 автомобилей, получив за их возврат в общей сложности более 800 тыс. рублей.

Всего в состав группы, кроме фигуранта, вошло еще двое местных жителей, которые ранее осуждены с назначением наказания в виде реального лишения свободы.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru