В Приморье осужден участник ОПГ автоугонщиков
Уссурийский районный суд Приморского края вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, организованной группой) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморского края, фигурант в 2016 году вступил в преступную группу, созданную в целях незаконного обогащения путем возврата угнанных автомобилей их собственникам за денежное вознаграждение.
Так, с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года участникам организованной группы удалось угнать 14 автомобилей, получив за их возврат в общей сложности более 800 тыс. рублей.
Всего в состав группы, кроме фигуранта, вошло еще двое местных жителей, которые ранее осуждены с назначением наказания в виде реального лишения свободы.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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