Пирожки и паштеты - что еще готовят из корюшки в ресторанах Приморья
Интервью с шеф-поваром фермерского ресторана Евгением Березнюком.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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