По Владивостоку запах свежих огурчиков разноситя! И чем больше прибрежных бухт льдом покрываются, тем он более насыщен. Устоять ну просто невозможно. Дальневосточники и корюшка едины — в столице региона она вновь фестивалит!

Владимир Ярмоленко, су-шеф фермерского ресторана: «Подход нужен с чувством, с тактом, с расстановкой. 80% подготовки, и только 20 - готовки. И только потом жарим. И тогда любовь взаимная».

«Корюшка - это по-любви!» - этот девиз прочно закрепился за фирменным фестивалем, который уже вошел в календарь туристических событий всего региона. Зимнее меню приморцев просто немыслимо без этой рыбки. Учитывая, что Владивосток уже давно признан гастрономической столицей всей страны, шеф-повара ресторанов убеждены - без гастрономического фестиваля в честь корюшки «вкусный вопрос» про особенности дальневосточной кухни остался бы не раскрытым.

Владимир Ярмоленко, су-шеф фермерского ресторана: «Кулинария, как жена, податливая, к ней можно привыкнуть и все сделать под себя.

- Почему мы так любим корюшку, на ваш взгляд? Казалось бы, обычная рыба.

- Она вкусна, и летом отдает. Именно летом, потому что огурцы с грядки».

Владимир говорит, что он женат на кулинарии! Уже 17 лет. Возможно, что в истории человечества это единственный случай абсолютно прочного союза. Путь к сердцу корюшка нашла сразу. Она уже давно все свои секреты ему рассказала.

Владимир Ярмоленко, су-шеф фермерского ресторана: «Очень много блюд! Можно и на воке ее сделать, и паштет из корюшки. Крокеты! Это когда филе пробивается в блендере, до кнельной массы, формируются шарики, жарится во фритюре, в двойной пассировке».

Не без огонька это рыбка. Количество ресторанов-участников этому подтверждение! Их более 20, и каждый из них стремиться удивить взыскательных гурманов необычным гастрономическим подходом к корюшке. Корбургер, смореброд, салат с корюшкой, уха. В фестивальном меню владивостокской корюшки полсотни самых необычных вариантов.

Владимир Ярмоленко, су-шеф фермерского ресторана: «Готовилось много блюд, но мы провели со всеми пробы вкуса, на своих же сотрудниках, и выбрали самые достойные».

Но главное условие фестиваля - обязательная жареха! Ведь именно она самая любимая. Готовить ее только на раскаленной сковороде надо.

Владимир Ярмоленко, су-шеф фермерского ресторана: «И в этот момент добавляем немного соли прямо в масло.

- Слушайте, век живи - век учись.

- Сковороду на край, она уже раскалена, а когда корюшку выкладываем, встряхиваем ее, чтобы лишнюю муку убрать. Готовится она быстро, продукт белковый. Жареха - это наша классическая владивостокская еда. Сейчас такой ажиотаж».

Кстати, в ресторанах Владивостока уже подсчитали - ежедневно в каждом из них съедается в среднем 30 килограммов корюшки.

Если у вас нет аллергии на рыбу, то «ее величество» корюшка только пользу вашему здоровью принесет! В ее мясе содержатся витамины А, B и D. Отличное сочетание фосфора и кальция. А еще она низкокалорийная правда это только в том случае, если во время жарки вы масла не переборщили. Поэтому, если вдруг на диете, уха из корюшки тоже приветствуется!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]