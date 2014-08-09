100 за 100: Традиционный фестиваль корюшки стартует в Приморье

Традиционный фестиваль корюшки пройдет во Владивостоке и других городах Приморья с 14 по 24 января. В этом году отведать любимую зимнюю рыбу по специальной цене можно будет не только в ресторанах города, но и на спортивном празднике «Народная рыбалка», который состоится 23 января на льду Амурского залива в районе Спортивной набережной Владивостока, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Организатором городского праздника «Фестиваль корюшки» выступили проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food и АНО «Туристско-информационный центр» Приморского края. Событие пройдет при поддержке Правительства Приморского края и Администрации Владивостока. Фестиваль корюшки входит в цикл мероприятий, представленных в концепции развития гастрономического туризма в Приморском крае на основе дальневосточной кухни на период 2021-2025 годов.

Организаторы рассказали, что миссия фестиваля – превратить любимую зимнюю рыбу в гастрономическую легенду Дальнего Востока и максимально раскрыть ее кулинарный потенциал.

«Каждый фестиваль корюшки – это креативный вызов для шеф-поваров: они придумывают новые блюда из корюшки и доказывают, что ее вкусовой “репертуар” не ограничивается только “жарехой”. Всего в фестивале примут участие более 20 ресторанов Приморского края», – уточнили в Pacific Russia Food.

По многочисленным просьбам участников в этом году в фестивальном меню появятся блюда еще из одной зимней рыбы – наваги. По словам организаторов, во время фестиваля корюшки 2020 гости интересовались, так как до этого два года подряд команда Pacific Russia Food проводила два отдельных фестиваля зимней рыбы: корюшки и наваги. В этом году организаторы приняли решение не ограничивать шефов только корюшкой. Так что в некоторых ресторанах будут специальные фестивальные блюда для любителей наваги.

Ни одно фестивальное меню не обойдется без классической жареной корюшки по специальной промоцене: 100 граммов хрустящей рыбки за 100 рублей.

«Помимо традиционного ресторанного фестиваля было принято решение расширить формат и добавить к ресторанному фестивалю гастрономический праздник на свежем воздухе. Здесь будут вариации приготовления корюшки от шеф-поваров ведущих ресторанов региона, народная рыбалка и другие активности. Мероприятие станет первым в этому году в гастрономическом событийном календаре Приморья», – рассказали в ТИЦ ПК.

Этой зимой гастрономическое событие не ограничивается только ресторанным фестивалем и интегрируется в популярный у горожан зимний праздник «Народная рыбалка». В программе: соревнования по подледной рыбалке, конкурсы, горячий чай и, конечно же, любимая корюшка. Мероприятие состоится в субботу, 23 января, на набережной Спортивной гавани Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]