Фестиваль мидий пройдет во Владивостоке в удаленном формате

Традиционный, третий по счету, фестиваль мидий, во время которого блюда из этого моллюска в ресторанах-участниках можно попробовать по специальной сниженной цене, в нынешнем году пройдет в удаленном формате из-за опасности распространения коронавируса. Фестивальные блюда можно будет заказать навынос или с доставкой на дом, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом рассказали в оргкомитете фестиваля.

Фестиваль мидий проводится в Приморье с 2018 года, во время него можно попробовать дальневосточные моллюски в разнообразных подачах от шеф-поваров ресторанов-участников. Этот фестиваль пользовался большой популярностью не только у местных жителей, но и у туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На первом фестивале съели три тонны дальневосточных мидий, а на втором - семь тонн, отмечает ТАСС.

"В фестивале примут участие заведения, которые на данный момент осуществляют доставку блюд или работают навынос. Некоторые участники предложат "конструкторы" - набор ингредиентов можно будет заказать на доставку и дома самостоятельно приготовить блюдо с мидиями по рецепту шефа. Гурманы получат удовольствие от процесса приготовления и будут вознаграждены вкусом свежеприготовленных мидий", - говорится в сообщении.

В списке участников более 20 ресторанов Приморья. Организаторы увеличили продолжительность фестиваля, чтобы как можно больше людей успели попробовать мидии. В этом году фестивальные мидии можно будет заказать по цене 300 рублей за 300 граммов или 500 рублей за 500 граммов, также в меню ресторанов будут присутствовать дополнительные авторские блюда от шеф-поваров - супы, салаты и "завертоны".

"Проведение третьего фестиваля было запланировано с 14 по 24 мая. В этом году мы хотели еще больше масштабировать ресторанный фестиваль, готовили наш "Мидиясаммит" - городской праздник на открытом воздухе. Ситуация с пандемией внесла коррективы, но мы решили, что все равно сделаем гастрономический праздник для жителей города, особенно сейчас, когда им нужны свежайшие локальные продукты, укрепляющие иммунитет, и хорошее настроение", - приводятся в сообщении слова организатора фестиваля Татьяны Заречневой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]