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Ешь тайгу: фестиваль таежных блюд начался во Владивостоке

Ешь тайгу: фестиваль таежных блюд начался во Владивостоке

Фото: tour.primorsky.ru

Сегодня в ресторанах Владивостока и Хабаровска стартовал третий ежегодный Фестиваль тайги. Двадцать девять ресторанов-участников на протяжении 16-ти дней будут кормить своих гостей таежными блюдами, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на туристический портал Приморья.

«Образ тайги – таинственный, мощный, полный природных сил, пропитанный мифами и легендами удэгейцев, историями охотников и путешественников – рассказывает Вячеслав Анзулис, шеф-повар ресторана дальневосточной региональной кухни Port Cafe. – На дарах тайги и моря строится дальневосточная кухня, рецептурная составляющая которой только складывается. Эта энергия и мощь таежных лесов стоит за блюдами, которыми мы накормим на Фестивале тайги наших гостей».

Во время фестиваля рестораны предлагают гостям таежный сет по магической цене 888 рублей. В некоторых ресторанах дополнительно готовят специальные фестивальные блюда, которые можно будет отведать только в период с 28 сентября по 13 октября. 

Когда еще горожанин попробует шурпу из оленины, утиный бульон с кореньями и ягодами дерезы или сорбет из калины и можжевельника? 

Фестиваль тайги – это единственный фестиваль не монопродукта в линейке фестивалей дальневосточной кухни, который проводит команда Pacific Russia Food, отсюда большое разнообразие блюд. Кедровый орех, папоротник орляк, грибы и таёжные ягоды, речная и озерная рыба, мясо диких животных – варианты сочетаний продуктов ограничиваются только фантазией шефов. Ну а уж о пользе свежайших локальных продуктов и говорить нечего.

В третьем ежегодном Фестивале тайги примут участие 29 ресторанов из Владивостока и Хабаровска. Это почти в два раза больше, чем в прошлогоднем фестивале.

Информация о событиях Фестиваля тайги будет публиковаться в социальных сетях @taigafest и @pacificrussiafoodie, а также на сайте фестиваля www.taigafest.ru.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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