Сихотэ-Алинь угощает! Владивосток опять собирает всех поклонников необычных вкусов. Паштет из оленины, пате из спинки изюбря, охотничья похлебка с дикой уткой, тар-тар из хариуса. Дальневосточную кухню со всеми её нюансами представляет фестиваль тайги.

Максим Каленник, корреспондент: «Золотая осень пришла, а это значит, что дары тайги подоспели. Владивосток вновь удивляет и зовет всех на очередной гастрономический фестиваль».

Не зря Владивосток называют самым вкусным городом страны. Здесь море с тайгой на кухне встречается и по очереди друг другу полки в холодильниках уступают.

Роман Максимов, шеф-повар ресторана: «Работаю уже далеко не первый год. С дичью уже очень много времени проработал. Это олень, кабан, дикие утки и гуси».

Роман десять лет уже совершенствует свои поварские навыки. За это время на кухнях морского города чего только не перепробовал. Но именно этого фестиваля особенно ждал.

Анна Вишневская, администратор ресторана: «Тайга - это просто кладезь витаминов и продукты, которые мы используем в осеннюю пору просто незаменимы!»

Если нет возможности выбраться в тайгу, то на праздник живота время всегда найдется. Двадцать пять ресторанов принимают участие в масштабном банкете, который всем по карману. Обязательное условие для всех - единая цена для таёжного сета, 888 рублей. Кишмыш, папоротник, грибы и не только. Каждого гостя принимают как своего.

Анна Вишневская, администратор ресторана: «Помимо того, что растет, в нашем меню есть дикая утка, изюбрятина и олень. Кстати говоря, он делается в соусе из можжевеловой ягоды».

Салат с дикой уткой, суп из ребрышек оленя и душистыми специями. Или он же, олень, но по-бургундски и сорбет из калины. В каждом фестивальном сете - как минимум три блюда. Выбор велик и на любой вкус свой поклонник найдется. От вегетарианцев до самых преданных мясоедов. Кстати, рыба из горных рек Сихотэ-Алиня тоже имеется. Уссурийская тайга любого накормит, фестиваль будет принимать гостей до 14 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]