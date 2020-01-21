«Корюшка - это по любви!» Этот девиз прочно закрепился за фирменным фестивалем, который уже вошел в календарь туристических событий всего региона. Зимнее меню приморцев просто немыслимо без этой рыбки. Учитывая, что Владивосток уже давно признан гастрономической столицей всей страны, шеф-повара ресторанов убеждены - без гастрономического фестиваля в честь корюшки «вкусный вопрос» про особенности дальневосточной кухни остался бы не раскрытым.

По Владивостоку запах свежих огурчиков разносится. И чем больше прибрежных бухт льдом покрываются, тем он более насыщен. Устоять - ну просто невозможно. Дальневосточники и корюшка едины — в столице региона она вновь фестивалит.

Владимир Ярмоленко, су-шеф фермерского ресторана: «Подход нужен с чувством, с тактом, с расстановкой. 80% подготовки, и только 20 - готовки. И только потом жарим. И тогда любовь взаимная».

Владимир говорит, что он женат на кулинарии. Уже 17 лет. Возможно, что в истории человечества это единственный случай абсолютно прочного союза. Путь к сердцу корюшка нашла сразу. Она уже давно все свои секреты ему рассказала.

Владимир Ярмоленко, су-шеф фермерского ресторана: «Очень много блюд! Можно и на воке ее сделать, и паштет из корюшки. Крокеты! Это когда филе пробивается в блендере, до кнельной массы, формируются шарики, жарится во фритюре, в двойной пассировке».

Не без огонька эта рыбка. Количество ресторанов-участников этому подтверждение. Их более 20 и каждый из них стремится удивить взыскательных гурманов необычным гастрономическим подходом к корюшке. Корбургер, смореброд, салат с корюшкой, уха. В фестивальном меню владивостокской корюшки полсотни самых необычных вариантов.

Владимир Ярмоленко, су-шеф фермерского ресторана: «Готовилось много блюд, но мы провели со всеми пробы вкуса, на своих же сотрудниках, и выбрали самые достойные».

Но главное условие фестиваля - обязательная жареха. Ведь именно она - самая любимая. Готовить ее только на раскаленной сковороде надо.

Максим Каленник, корреспондент: «Если у вас нет аллергии на рыбу, то ее величество - корюшка только пользу вашему здоровью принесет. В ее мясе содержатся витамины А, B и D. Отличное сочетание фосфора и кальция. А еще она низкокалорийная правда это только в том случае, если во время жарки вы масла не переборщили. Поэтому, если вдруг на диете, уха из корюшки тоже приветствуется».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]