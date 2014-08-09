Ярмарка «Сделано в Приморье: фестиваль тайги 2020» начала работу в субботу, 19 сентября, во Владивостоке. Мероприятие развернулось на площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновская, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Жителям и гостям края предлагают приобрести различные сорта меда, прополис, медовое мыло и кремы, а также различные травяные чаи.

В этот раз роль ключевого продукта отведена приморскому липовому меду. Специальной зоной ярмарки стало так называемое «медовое пространство», где при поддержке Союза пчеловодов Приморского края пройдут научно-популярные лекции, дегустации, гастрономические мастер-классы.

Министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко на открытии фестиваля пожелала предпринимателям успешного завершения сезона и удачной торговли.

«Самое прекрасное время в Приморье – это осень, сезон буйства красок. Именно поэтому четвертый фестиваль посвящен дарам приморского леса и тайги и, конечно, производителям, которые могут донести эти богатства до жителей и гостей края. Наша миссия – показать уникальность, разнообразие и красоту того, чем так щедро одаривает природа. Гостей ждут дегустации и мастер-классы. Каждый найдет для себя интересный продукт от приморских фермеров», – заявила Наталья Набойченко.

Развития и роста приморским производителям пожелал вице-президент союза «Приморская торгово-промышленная палата» Михаил Веселов. Он посоветовал гостям фестиваля быть активнее и давать обратную связь о продукции бизнеса, чтобы предприниматели знали, чего желает покупатель.

«Фестиваль стал уже традиционным для Приморья. Организаторы сделали все, чтобы предпринимателям было комфортно работать. А у гостей, в свою очередь, появилась возможность попробовать новый вкус края – таежный, благодаря бизнесменам, которые работают с медом, ягодами и другими дарами природы. Дегустация поможет оценить качество работы производителей», – подчеркнул Михаил Веселов.

Все производители-участники фестиваля познакомились друг с другом и попробовали продукцию коллег в рамках «Медового чаепития», которое на площадке организовала команда проекта Pacific Russia Food.

«Мы делаем коллаборацию на таежную тему и строим бренд “дальневосточной кухни” на основе сочетания даров моря и тайги. В этом году благодаря сотрудничеству с центром “Мой бизнес” нам удалось буквально “принести тайгу в город”. Все вместе это позволит жителям и гостям края узнать лучше наши приморские продукты. Желаю каждому новых интересных гастрономических открытий», – отметила руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.

Отметим, фестиваль проводится центром «Мой бизнес» и проектом развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food при поддержке союза «Приморская торгово-промышленная палата» и Правительства Приморского края.

Площадка на улице Адмирала Фокина будет работать с 19 сентября до 3 октября ежедневно с 10:00 и до 20:00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]