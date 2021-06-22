Фестиваль «Сделано в Приморье» открылся во Владивостоке

Шестой фестиваль «Сделано в Приморье» открылся накануне в центре Владивостока, на улице Фокина между улицей Алеутская и Океанским проспектом. На площадках фестиваля можно приобрести товары приморских производителей и самозанятых, попробовать эксклюзивное меню местных рестораторов и посетить бесплатные мастер-классы.

Прийти на мероприятие может любой желающий с соблюдением норм безопасности, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Выступая на открытии фестиваля, министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко отметила важность продвижения продукции местных предпринимателей, особенно из отдаленных уголков региона. Работа на фестивале «Сделано в Приморье» повышает узнаваемость их товаров среди жителей края.

«Для таких предпринимателей эта площадка – отличная возможность поделиться опытом и получить от покупателей обратную связь. Подобный диалог всегда важен для производителя – благодаря замечаниям он может что-то изменить в своем продукте, например, улучшить упаковку», – отметила на открытии министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Фестиваль «Сделано в Приморье» проходит во Владивостоке уже в шестой раз. Площадка фестиваля состоит из трех зон. Первая работает для производителей товаров, включая приморские – ягоды, сыры и молочную продукцию, чайные сборы и травы, таежные лакомства и многое другое.

«Считаем площадку фестиваля полезной как для горожан, это своего рода точка притяжения, так и для предпринимателей – возможность выставить свой товар без посредников. Со своей стороны, мы будем максимально привлекать к участию членов организации и помогать им всеми возможными методами», – обозначил председатель Приморского краевого отделения «Опоры России» Виталий Гуменюк.

Вторая зона фестиваля – творческая – организована для самозанятых, которые занимаются декоративным и прикладным творчеством, пошивом одежды, изготовлением сувениров. Они будут работать на площадке каждые пятницу-субботу-воскресенье.

Кроме того, на фестивале работает гастрономическая зона VLADIFOODSTREET. Она расположена на пешеходной площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновской.

В основе VLADIFOODSTREET – семь гастрономических решений, которые максимально полно раскрывают мировые тренды уличной еды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]