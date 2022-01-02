Фестивальная ярмарка «Сделано в Приморье» проходит во Владивостоке

Жителей и гостей города приглашают на фестивальную ярмарку «Сделано в Приморье». Домашние соленья, вкусные дары уссурийской тайги и подарки ручной работы. Наша съемочная группа сегодня утром с новогодней ревизией прошла по торговым рядам и уехала с полными пакетами покупок.

Пройти мимо импровизированного торгового городка сложно. Павильоны расположены в самом центре Владивостока, на улице Адмирала Фокина, на участке между Алеутской и Океанским проспектом. Торговые ряды украшены яркими гирляндами и разноцветными флажками. Это красиво, создает новогоднее настроение и привлекает горожан: появляется желание подойти к павильонам и приобрести подарочные сувениры и продукты к праздничному столу.

В этом году фестиваль состоит из двух зон: ярмарочной и творческого шатра. На фестивале можно не только приобрести мясо, рыбу, соленья, мёд и молочные продукты. В шатре мастеров более 40 самозанятых граждан представляют свои изделия. Среди товаров можно найти игрушки, одежду, косметическое мыло, украшения и даже шоколад ручной работы.

Организатором мероприятия является центр «Мой бизнес» при поддержке Минэкономразвития Приморского края и совместно с Союзом «Приморская торгово-промышленная палата». Как отметила глава минэконом развития Приморья Наталья Набойченко, фестиваль «Сделано в Приморье» будет продолжаться, а идея и тематика будут совершенствоваться.

Напомним, фестиваль «Сделано в Приморье. Зимняя сказка» продлится до 9 января. Каждый день с 10:00 до 20:00 приморские предприниматели и мастера будут радовать посетителей своей натуральной продукцией и изделиями ручной работы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]