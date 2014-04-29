Фестиваль «Зимние истории. Сделано в Приморье» стартовал в Артеме

Артем присоединился к проведению фестиваля «Зимние истории. Сделано в Приморье». Официальное открытие мероприятия состоялось в пятницу, 25 декабря, в городском Дворце культуры угольщиков, сообщают «Вести:Приморье».

Гостям предлагают здесь продукты питания от местных производителей к праздничному столу, а также товары от ремесленников и самозанятых граждан Приморья.

Открытие фестиваля состоялось с особым размахом в Артеме. Творческие коллективы города создали новогоднее настроение для всех гостей мероприятия. Глава округа Вячеслав Квон отметил, что территория впервые стала площадкой для такого масштабного, одновременно гастрономического и творческого праздника, отметили в торгово-промышленной палате.

«Хочу сказать большое спасибо предпринимателям, которые откликнулись и сегодня принимают участие в фестивале. Это представители малого и среднего бизнеса, творческие и талантливые жители нашего города. Выражаю благодарность организаторам – краевому центру “Мой бизнес”, Союзу “Приморская торгово-промышленная палата” и министерству экономического развития Приморского края», – отметил Вячеслав Квон.

Фестиваль «Зимние истории» продлится в Артеме с 25 до 30 декабря и с 3 до 9 января. Желающие уже сегодня могут приобрести здесь полезную продукцию из дикоросов от семейной компании «Лимонник» и подарочные наборы чая от компании «Чай да травы». Корнуэльские пироги с различными начинками представляет «Дом пирогов», свежий кофе – предприниматель Богаевский, кондитерские изделия – компания «Ермак». Еще один участник фестиваля – ресторан японской кухни «Токио» – радует посетителей полуфабрикатами, в том числе пельменями, сырниками, лапшой удон. Кроме того, можно купить сувениры и подарки для близких к Новому году.

Гостей фестиваля приглашают также к участию в специальной праздничной программе. Она включает конкурсы, мастер-классы, музыкальные поздравления, создание памятных снимков в красочных фотозонах и встречи с Дедом Морозом в его резиденции, где каждый сможет загадать новогоднее желание.

«Фестиваль “Сделано в Приморье” – уже традиционное мероприятие по поддержке местных производителей и обеспечению продовольственной безопасности Приморского края. Наладить прямой диалог между производителем и потребителем, удовлетворить потребности каждой стороны, создать условия для развития малого и среднего бизнеса – одна из главных задач Приморской торгово-промышленной палаты», – сказал президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий.

Отметим, что зимний фестиваль «Сделано в Приморье» стартовал в субботу, 19 декабря. Первым населенным пунктом, который принял мероприятие, стала Находка. 23 декабря открылась большая торговая площадка во Владивостоке на улице Фокина, теперь к празднику присоединился и Артем.

«Создание таких площадок альтернативной торговли в городах Приморья перед праздничными днями дает возможность жителям приобрести продукты по доступным ценам. В свою очередь, предприниматели и самозанятые получают возможность не только продать свой товар, но и получить обратную связь от прямого покупателя», – заявил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Всего в 2020 году фестивали под брендом «Сделано в Приморье» посетило более 150 тысяч человек. Предприниматели смогли продать более 20 тонн продукции.

Организатор мероприятия — краевой центр «Мой бизнес» совместно с Союзом «Приморская торгово-промышленная палата» при поддержке Минэкономразвития Приморского края. В Артеме поддержку фестивалю также оказали в администрации Артемовского городского округа, в Находке – администрация Находкинского городского округа.

Фестиваль проводится в Приморских городах в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]