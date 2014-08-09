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Вчера, 23:15
 

Новый гастрономический фестиваль открылся во Владивостоке

Новый гастрономический фестиваль открылся во Владивостоке

Фото: vlc.ru


«Сделано в Приморье» — гастрономический фестиваль с таким названием проходит в краевой столице, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе городской администрации.

Площадкой для праздника вкуса во Владивостоке выбрана площадь между улицами Адмирала Фокина и Семёновской. Гостей фестиваля ждут не только лучшие товары от приморских  производителей, но и мастер-классы по изготовлению праздничных блюд. Организаторы предусмотрели также несколько фотозон, чтобы привычный поход за продуктами стал праздником для всей семьи.

Первые гости фестиваля не перестают удивляться – за ночь площадь в районе разворотного кольца на улице Адмирала Фокина наполнилась новогодней атмосферой. На импровизированной сцене выступают артисты. Уютные, словно пряничные торговые домики, так и манят подойти к их прилавкам. На выбор покупателей представлен самый ходовой товар —приморский. Именно в этом особенность нового  зимнего фестиваля, подчёркивает врио вице-губернатора края Константин Шестаков, приветствуя гостей гастрономического праздника.

Гастрономический зимний праздник продлится до 20 января. Он будет работать ежедневно с 10 до 19 часов. За это время все желающие смогут оценить на вкус товары, сделанные в Приморье.  

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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